聯強營收／10月月增6.46% 創同期新高紀錄

聯強（2347）10日公告2025年10月合併營收為371.43億元，月增6.46%、年增3.04%，創同期歷史新高，若以固定匯率計算，則較去年同期成長9%，成長主要來自半導體及通訊業務。

累計聯強今年前十個月營收為3,220.86億元，年減7.66%。

聯強10月營收表現在半導體業務動能回升以及通訊業務創高的帶動下，改寫同期新高紀錄。半導體業務營收141億元，年增15%，創同期新高，主要是記憶體與SSD、硬碟等儲存類產品需求強勁。通訊業務則受惠於Apple新機上市，以及東南亞地區需求持續暢旺，營收創13年來新高，達25億元。商用加值業務營收99億元，與去年約略持平。資訊消費業務營收115億元，年減5%，主要消電類產品下滑幅度較大，家用電腦與電競/組件產品則小幅成長。

從亞太各區域角度，台灣與印尼在10月份同步改寫歷史新高紀錄。台灣受惠於AI伺服器專案以及Apple新手機熱銷，營收再創高，較去年大幅成長34%。印尼消費信心明顯回升，帶動筆電、手機需求暢旺，營收年增20%。紐澳在商用電腦換機潮的帶動下，10月營收也達到同期次高，年增3%。至於大陸與香港市場需求仍顯疲弱，營收分別年減7%與23%。