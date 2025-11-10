記憶體「熱到發燙」！群聯、創見、威剛漲停創高 南亞科人氣紅不讓

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股記憶體族群多頭攻勢不減。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股記憶體族群多頭攻勢不減。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

受AI資料中心需求持續升溫，台股記憶體族群多頭攻勢不減，群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、南亞科（2408）及華邦電（2344）10日盤中同步衝上漲停，旺宏（2337）漲逾5%，力積電（6770）漲逾3%，旺宏、力積電、南亞科霸榜成交量前三大。另群聯、威剛（3260）、創見同步刷新歷史天價，族群儼然成為台股今日反攻5日線、27,900關的最大功臣之一。

產業面上，AI伺服器及高頻寬運算需求推升記憶體市場結構調整。大型記憶體廠將產能優先轉向高頻寬記憶體（HBM），排擠工業電腦用DDR系列DRAM供給，尤其DDR4價格一路上揚，甚至超過DDR5，短期缺貨狀況難解。專家分析，DRAM供給緊張將延續至明年上半年，價格仍有高檔震盪空間。

漲價題材激勵個股基本面與股價表現亮眼。記憶體模組廠威剛10月營收44.63億元，雖月減14.9%，仍年增30.9%，改寫同期新高；累計前十月合併營收416.35億元，年增23.7%，超越去年全年，確定刷新歷史紀錄。威剛董事長陳立白指出，AWS、微軟及Google等CSP巨頭持續擴大雲端基礎建設投資，記憶體原廠庫存已降至低水位，甚至2026年產能已售罄。

創見董事長束崇萬表示，AI需求引發的缺貨潮是其36年從業以來最嚴重，DDR4未來新增產能有限，DDR5仍有新增空間。公司第3季營收攀高至41.1億元，季增27.2%，稅後淨利15.1億元，季增259%、年增334%，每股純益3.52元。創見強調，目前漲價僅反映成本，核心策略仍聚焦供應穩定與長期合作關係。

法人指出，記憶體族群短線股價強勢，不僅受惠AI與CSP帶動的供需錯配，也因下游需求轉向DDR5速度慢，DDR4供給仍緊張。隨著合約價跟進調漲，國內業者第4季獲利有望延續提升，股價動能可望持續。

