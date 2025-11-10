快訊

記憶體漲不停！工業電腦、網通廠成苦主 研華回測300元、啟碁跌勢重

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

記憶體價格漲不停，下游工業電腦（IPC）、網通廠變成漲價下的苦主，因應成本激增也傳出漲價聲音，但市場擔心第3季財報恐受影響，拖累多檔個股10日股價表現， 工業電腦龍頭研華（2395）開高走低， 回測300元關卡；網通廠的合勤控（3704）也曾由紅翻黑，啟碁（6285）盤中跌幅逾4%。

記憶體價格變貴了，工業電腦及網通廠都受到影響，因應成本壓，廠商已在醞釀漲價中；研華表示，在DDR4價格狂飆下，已侵蝕第3季毛利率1%， 另外，因為固態硬碟（SSD）價格也同步上漲，都是成本上的壓力。

研華除持續加強備料，已針對部分產品調漲反映成本；包括板類產品漲幅約4%、系統產品約8%，新價格預計自明年第1季開始反映；另外，網通廠也受到記憶體缺貨漲價的影響，部分廠商已與客戶協商新價格調整。

啟碁董事長謝宏波表示，記憶體缺貨及漲價恐將影響年底及明年訂單出貨，將與客戶協商，分攤成本；合勤控營運長林錦蘭指出，今年上半年已預先備貨，預期今年底前影響有限，但若明年記憶體價格續漲，恐影響合勤控毛利率約4至5個百分點，將與客戶洽談價格調整，共同分攤成本壓力。

合勤控、啟碁醞釀漲價來因應成本壓，不過10日股價卻受到影響，合勤控以36.6元開出，一度翻黑至35.6元，盤中再拉升翻紅；啟碁 以111.5元平盤開出後走弱，一度下滑至105元， 盤中跌幅逾4%。

研華以304元開出後一度拉升至304.5元，但盤中翻黑一度下滑至301.5元回測300元關卡， 盤中小跌。

網通廠 漲價

