創意10月營收報喜 早盤股價衝上漲停

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）10月業績創單月歷史新高，本季營收還有機會持續刷新紀錄，今日早盤股價衝上漲停。

創意10月合併營收為37.16億元，月增2.9％，年增1.5倍，連兩個月刷新單月業績紀錄，累計前10月合併營收為254.57億元，年增24.2％。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為26.09億元，年增0.2％，每股純益為19.48元。

創意日前公布第3季財報，單季營收已站上歷史高峰，惟受產品組合影響，單季毛利率降至24.22％，比第2季毛利率降低9.1百分點。

法人估計，在量產業務加持之下，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，其量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步站上歷史高峰，不過委託設計（NRE）業績可能相對下滑，而單季獲利表現有可能持續提升。