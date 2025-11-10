快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

創意10月營收報喜 早盤股價衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
創意董事長曾繁城。本報系資料庫
創意董事長曾繁城。本報系資料庫

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）10月業績創單月歷史新高，本季營收還有機會持續刷新紀錄，今日早盤股價衝上漲停。

創意10月合併營收為37.16億元，月增2.9％，年增1.5倍，連兩個月刷新單月業績紀錄，累計前10月合併營收為254.57億元，年增24.2％。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為26.09億元，年增0.2％，每股純益為19.48元。

創意日前公布第3季財報，單季營收已站上歷史高峰，惟受產品組合影響，單季毛利率降至24.22％，比第2季毛利率降低9.1百分點。

法人估計，在量產業務加持之下，創意本季業績有望成長雙位數百分比，持續刷新歷史紀錄，其量產相關業績也可能成長雙位數百分比，同步站上歷史高峰，不過委託設計（NRE）業績可能相對下滑，而單季獲利表現有可能持續提升。

延伸閱讀

11月沒額外的假好痛苦？其實僅上20天班…比放爽爽10月還少1天

上市櫃10月營收衝4兆元

陸10月CPI轉正年增0.2% 通縮壓力緩解 顯示政策助力見成效

弘塑10月營收創新高

相關新聞

特斯拉股東會消息添馬力 貿聯、建準創天價 概念股催油門

電動車龍頭特斯拉（Tesla）11月6日召開股東年會，一面倒通過執行長馬斯克十年1兆美元薪酬方案，創下企業高管獎酬新紀錄...

記憶體漲不停！工業電腦、網通廠成苦主 研華回測300元、啟碁跌勢重

記憶體價格漲不停，下游工業電腦（IPC）、網通廠變成漲價下的苦主，因應成本激增也傳出漲價聲音，但市場擔心第3季財報恐受影...

創意10月營收報喜 早盤股價衝上漲停

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）10月業績創單月歷史新高，本季營收還有機會持續刷新紀錄，今日早盤股價...

研揚全年拚績增二位數

工業電腦廠研揚（6579）第3季在業外收益轉正下，單季稅後純益擺脫第2季虧損陰霾，展望後市，研揚總經理林建宏表示，接單持...

散熱三雄Q4營收看俏 大摩最新報告首選奇鋐

人工智慧（AI）需求強勁，加上零組件升規，帶動散熱三雄第4季營收看俏。摩根士丹利證券（大摩）在新出具的個股報告中指出，奇...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。