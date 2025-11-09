散熱三雄Q4營收看俏 大摩最新報告首選奇鋐

人工智慧（AI）需求強勁，加上零組件升規，帶動散熱三雄第4季營收看俏。摩根士丹利證券（大摩）在新出具的個股報告中指出，奇鋐（3017）將生產輝達Rubin平台的冷板模組，成為正面的市場情緒催化劑，因此評為「優於大盤」，目標價1,800元，並且是散熱族群中的首選。

雙鴻與建準因風險報酬比值相對平衡，因而都獲得「中立」評級，目標價分別為1,000元、162元。

AI需求強勁，帶動散熱三雄第4季營收看俏。大摩最新報告首選奇鋐，評等「優於大盤」，目標價1,800元。圖為GB200伺服器。鴻海／提供 大摩指出，隨著繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）運算能力提升、伺服器機架密度增加，散熱零組件的設計價值持續上揚。在2026-2027年間，預期液冷技術將持續運用於AI GPU／ASIC伺服器機架設計並持續升級。因此，大摩全面上調2025-2027年的獲利預估與目標價。

由於輝達GB300伺服器出貨暴增，大摩預估奇鋐第4季營收季增率將超過20%、雙鴻將達25%、建準季增約2%。整體來說，在2026年的預估營收中，伺服器貢獻預期超過50%。

大摩指出，Vera Rubin運算匣可能採用標準化設計，有利奇鋐。由於AI GPU及ASIC伺服器的整體潛在市場將成長，加上產品組合有利，都是大摩看好奇鋐的原因。大摩將奇鋐2025-2027年的預估獲利分別調高14%、32%、36%，以反映AI相關產品營收增加，以及營業利益率改善。

雖然雙鴻10月營收低於大摩預估，但大摩認為，隨著雙鴻泰國廠產能提升，營收可望逐月上揚，第4季仍可符合大摩季增25%、年增逾81%的預估。雙鴻將於14日舉行法說，大摩將持續關注泰國廠液冷產能的進展。

另外，建準第3季獲利比大摩預估高出9%，大摩樂見建準第3季獲利創新高，但要持續觀察水冷板的出貨進度，立場才會更趨樂觀。