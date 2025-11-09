聽新聞
0:00 / 0:00
研揚全年拚績增二位數
工業電腦廠研揚（6579）第3季在業外收益轉正下，單季稅後純益擺脫第2季虧損陰霾，展望後市，研揚總經理林建宏表示，接單持續穩定成長，預期今年營收年增二位數百分比，隨邊緣AI專案推展順利，部分專案將放量，樂觀2026年整體營運成長。
林建宏透露，研揚上半年訂單出貨比（BB Ratio） 約1.1、第3季約1.03，維持代表景氣擴張的「1」以上水準，接單穩定成長。
研揚前十月營收70.65億元，為同期最佳，年增18.1%。林建宏預估，本季營運與第3季相當，全年營收可望年增二位數百分比。
至於2026年展望，林建宏指出，歐美、中國大陸、新興市場需求都樂觀看待，邊緣AI相關專案推展順利，預計有些專案將在明年放量。
研揚2024年AI占營收比重逾10%，今年前三季提升到20%，未來目標比重30%。林建宏預期，未來三至五年內，邊緣AI需求將進入爆發成長階段，助攻研揚營運。
研揚日前已公布第3季財報，單季毛利率32.35%，季減1.75個百分點，年減1.23個百分點；營益率7.52%，季減1.05個百分點，年增2.9個百分點；業外收益1.16億元；稅後純益1.93億元，每股純益1.54元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言