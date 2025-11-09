快訊

今明鳳凰颱風共伴最劇烈 北部及東半部防致災大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

研揚全年拚績增二位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠研揚（6579）第3季在業外收益轉正下，單季稅後純益擺脫第2季虧損陰霾，展望後市，研揚總經理林建宏表示，接單持續穩定成長，預期今年營收年增二位數百分比，隨邊緣AI專案推展順利，部分專案將放量，樂觀2026年整體營運成長。

林建宏透露，研揚上半年訂單出貨比（BB Ratio） 約1.1、第3季約1.03，維持代表景氣擴張的「1」以上水準，接單穩定成長。

研揚前十月營收70.65億元，為同期最佳，年增18.1%。林建宏預估，本季營運與第3季相當，全年營收可望年增二位數百分比。

至於2026年展望，林建宏指出，歐美、中國大陸、新興市場需求都樂觀看待，邊緣AI相關專案推展順利，預計有些專案將在明年放量。

研揚2024年AI占營收比重逾10%，今年前三季提升到20%，未來目標比重30%。林建宏預期，未來三至五年內，邊緣AI需求將進入爆發成長階段，助攻研揚營運。

研揚日前已公布第3季財報，單季毛利率32.35%，季減1.75個百分點，年減1.23個百分點；營益率7.52%，季減1.05個百分點，年增2.9個百分點；業外收益1.16億元；稅後純益1.93億元，每股純益1.54元。

研揚 營收 AI

延伸閱讀

多巴胺騙你愈忙愈有效率 哈佛商學院教授：一天只做一個專案有更大突破

AI公司開出數百萬年薪！狂搶3技能人才 不是工程師也可以

政府普發一萬 高雄餐飲旅宿業者推優惠搶商機

迎戰數位金融轉型浪潮 金控組隊因應

相關新聞

研揚全年拚績增二位數

工業電腦廠研揚（6579）第3季在業外收益轉正下，單季稅後純益擺脫第2季虧損陰霾，展望後市，研揚總經理林建宏表示，接單持...

散熱三雄Q4營收看俏 大摩最新報告首選奇鋐

人工智慧（AI）需求強勁，加上零組件升規，帶動散熱三雄第4季營收看俏。摩根士丹利證券（大摩）在新出具的個股報告中指出，奇...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。