上銀11日說明營運展望

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）將於11日召開法人說明會，公布第3季合併財報，並發表營運現況與展望。上銀第3季合併營收59.95億元，季增1.2%、年減5.2%，是今年單季高點；前三季合併營收177.59億元、年減1.4%，法人預期其今年全年營收將優於去年，明年亦將優於今年。

上銀先前表示，第3季產品價格持穩；儘管工具機產業不景氣，但受惠半導體產業持續升溫，加上機器人相關零組件出貨成長帶動，以及新台幣匯率趨穩，第4季營運可望優於第3季，全年營收目標力拚較去年成長。

上銀自結10月合併營收21.01億元，月增0.5%、年減3.3%，續創2024年12月以來單月高點；前十月合併營收198.61億元，較去年同期略減1.6%。

