AI 伺服器六強法說聚焦

廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、鴻海（2317）、華碩（2357）、和碩（4938）等AI伺服器六強將於本周相繼舉行法說會，由於當前AI伺服器已成為推動科技產業快速成長的主要推手，因此法人相當關注當前品牌廠及代工廠在AI伺服器的出貨表現，預期法人將聚焦在輝達GB300出貨動能及Rubin接單表現。

鴻海將於12日舉行季度法說會，屆時將公告第3季財報及未來營運展望，而10月合併營收已先出爐，單月合併營收達8,957.08億元、月成長7.1％、年增11.3％，寫同期新高。法人看好，鴻海本季業績將攀上今年單季最高，並帶動2025年營收續創新高，挑戰8兆元，明年持續看旺。

PC品牌大廠華碩與代工大廠和碩將分別於11日、12日舉行法說會，並釋出今年第3季財報。法人除關注兩家公司AI伺服器業務展望外，對和碩美國德州設廠進度、接單狀況，及華碩對2026年PC市況展望，都是關注焦點。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，隨第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

至於代工廠廣達、英業達、緯創，前兩者將於11日舉行法說會，後者訂於12日舉辦，目前10月合併營收都已出爐，廣達、緯創創下歷史同期新高，且今年前十月合併營收亦同步寫下歷史同期新高，由於筆電代工市場現在進入出貨淡季，因此主要以AI伺服器為推動業績向上主要關鍵。

值得注意的是，緯創旗下小金雞緯穎第3季財報已經出爐，單季合併營收2,668.24億元、季增20.9％、年增172.8％，毛利率8.8％、季增0.2個百分點，稅後淨利154.11億元、季增27.1％、年成長143.5％，每股純益82.92元。當中營收、獲利、每股純益不僅皆倍數成長，更創下單季歷史新高。