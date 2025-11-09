快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

AI 伺服器六強法說聚焦

經濟日報／ 記者蘇嘉維吳凱中蕭君暉／台北報導

廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、鴻海（2317）、華碩（2357）、和碩（4938）等AI伺服器六強將於本周相繼舉行法說會，由於當前AI伺服器已成為推動科技產業快速成長的主要推手，因此法人相當關注當前品牌廠及代工廠在AI伺服器的出貨表現，預期法人將聚焦在輝達GB300出貨動能及Rubin接單表現。

鴻海將於12日舉行季度法說會，屆時將公告第3季財報及未來營運展望，而10月合併營收已先出爐，單月合併營收達8,957.08億元、月成長7.1％、年增11.3％，寫同期新高。法人看好，鴻海本季業績將攀上今年單季最高，並帶動2025年營收續創新高，挑戰8兆元，明年持續看旺。

PC品牌大廠華碩與代工大廠和碩將分別於11日、12日舉行法說會，並釋出今年第3季財報。法人除關注兩家公司AI伺服器業務展望外，對和碩美國德州設廠進度、接單狀況，及華碩對2026年PC市況展望，都是關注焦點。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，隨第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

至於代工廠廣達、英業達、緯創，前兩者將於11日舉行法說會，後者訂於12日舉辦，目前10月合併營收都已出爐，廣達、緯創創下歷史同期新高，且今年前十月合併營收亦同步寫下歷史同期新高，由於筆電代工市場現在進入出貨淡季，因此主要以AI伺服器為推動業績向上主要關鍵。

值得注意的是，緯創旗下小金雞緯穎第3季財報已經出爐，單季合併營收2,668.24億元、季增20.9％、年增172.8％，毛利率8.8％、季增0.2個百分點，稅後淨利154.11億元、季增27.1％、年成長143.5％，每股純益82.92元。當中營收、獲利、每股純益不僅皆倍數成長，更創下單季歷史新高。

法人 業績 品牌 華碩 緯創 鴻海 廣達 和碩 英業達 輝達

延伸閱讀

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

長榮10月合併營收年減34% 陽明10月營收年減39%

國巨10月合併營收月減2.8%

台積電、鴻海 權證選逾120天

相關新聞

AI 伺服器六強法說聚焦

廣達、緯創、英業達、鴻海、華碩、和碩等AI伺服器六強將於本周相繼舉行法說會，由於當前AI伺服器已成為推動科技產業快速成長...

上銀11日說明營運展望

傳動與控制科技大廠上銀將於11日召開法人說明會，公布第3季合併財報，並發表營運現況與展望。上銀第3季合併營收59.95億...

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。