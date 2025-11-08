快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

創意將為谷歌打造Axion CPU 法人看好2026年營運動能

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

創意（3443）傳出將為Google打造Axion CPU，法人機構表示，創意今年主要成長動能來自加密貨幣需求增加，CSP訂單貢獻逐步向上，由於CSP大單將在今年第4季至明年第1季認列，且加密貨幣訂單較預期佳下，預估明年每股獲利（EPS）上看37元。

分析師指出，Google最新「DevOps Research and Assessment（DORA）」報告揭示，AI全面滲透軟體開發流程，該調查近5000名開發者，已高達90%將AI工具融入日常開發。AI成為程式設計助理，續推半導體鏈掀起新一波算力需求。

隨軟體端AI滲透率飆升，硬體端對高效能運算需求同步爆發。Google自研AI加速器專案TPUv7P將在2026年量產，由Broadcom開發設計、委由台積電N3製程生產；作為分攤算力及低功耗的Axion CPU，為Google首款採用Arm架構晶片，適用於AI的Tensor運算單元、YouTube影片編碼等。

受惠NRE客戶訂單提前認列，創意9月營收月增30.5%、年增104.8%。其中NRE營收月增200.5%，ASIC營收月減4.1%，累計第3季營收86.1億元，季增41%、年增30.2%。毛利率方面，NRE案件進入後期Ship-out階段，認列工程時數相對較低，而且先進製程的光罩費用和晶圓成本比較高，預估第3季毛利率將較上季，單季EPS約7元。

創意的AI占上半年營收為3%，推估下半年將貢獻營收超過40%，全年成長動能除來自先進製程外，加密貨幣需求佳，創意去年下在半年加密貨幣訂單陸續進來，已為加密貨幣業務爭取到產能，由於加密貨幣是要先收預付款，今年第2季流動負債下的合約負債達到109.9億元，季增24.8%，預期未來加密貨幣營收對公司的貢獻會再增加，原預估占今年營收15%，增加至30%。

分析師預估，創意今年EPS約29.3元，隨CSP大單將逐步認列，營收將會明顯向上，明年EPS上看37元。

3443創意

延伸閱讀

士電前三季 EPS 5.46元

和椿第3季 EPS 0.63元 出貨動能增

華新第3季 EPS 0.23元 業外表現佳

華航前三季獲利創高 受惠貨運、客機維修等業務挹注 EPS 1.81元

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。