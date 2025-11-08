創意將為谷歌打造Axion CPU 法人看好2026年營運動能

創意（3443）傳出將為Google打造Axion CPU，法人機構表示，創意今年主要成長動能來自加密貨幣需求增加，CSP訂單貢獻逐步向上，由於CSP大單將在今年第4季至明年第1季認列，且加密貨幣訂單較預期佳下，預估明年每股獲利（EPS）上看37元。

分析師指出，Google最新「DevOps Research and Assessment（DORA）」報告揭示，AI全面滲透軟體開發流程，該調查近5000名開發者，已高達90%將AI工具融入日常開發。AI成為程式設計助理，續推半導體鏈掀起新一波算力需求。

隨軟體端AI滲透率飆升，硬體端對高效能運算需求同步爆發。Google自研AI加速器專案TPUv7P將在2026年量產，由Broadcom開發設計、委由台積電N3製程生產；作為分攤算力及低功耗的Axion CPU，為Google首款採用Arm架構晶片，適用於AI的Tensor運算單元、YouTube影片編碼等。

受惠NRE客戶訂單提前認列，創意9月營收月增30.5%、年增104.8%。其中NRE營收月增200.5%，ASIC營收月減4.1%，累計第3季營收86.1億元，季增41%、年增30.2%。毛利率方面，NRE案件進入後期Ship-out階段，認列工程時數相對較低，而且先進製程的光罩費用和晶圓成本比較高，預估第3季毛利率將較上季，單季EPS約7元。

創意的AI占上半年營收為3%，推估下半年將貢獻營收超過40%，全年成長動能除來自先進製程外，加密貨幣需求佳，創意去年下在半年加密貨幣訂單陸續進來，已為加密貨幣業務爭取到產能，由於加密貨幣是要先收預付款，今年第2季流動負債下的合約負債達到109.9億元，季增24.8%，預期未來加密貨幣營收對公司的貢獻會再增加，原預估占今年營收15%，增加至30%。

分析師預估，創意今年EPS約29.3元，隨CSP大單將逐步認列，營收將會明顯向上，明年EPS上看37元。