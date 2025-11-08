景碩第3季EPS為0.75元 法人估全年3.4元

景碩（3189）第3季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，其中，主要是受到匯率影響，但外收入翻正至8,482萬元，使稅後純益3.39億元，季增0.3%、年增83.1%，每股獲利（EPS）0.75元。

展望2025年第4季，法人機構表示，受惠顯卡與記憶體需求，營收可望季增約5%，毛利率在未有匯率干擾下，可望回復水準下，預估全季營收為106.6億元，季增3%、年增32.6%，毛利率24%，稅後純益6.3億元，季增87.3%、並較去年同期轉虧為盈，EPS為1.3元。2025年營收392億元，年增28.4%，毛利率21.6%，稅後純益15.8億元，年增31倍，EPS為3.4元。

展望2026年，分析師指出，公司認為ABF、BT、隱形眼鏡三大業務仍將穩定成長，營收可望雙位數起跳，毛利率亦可望隨營收規模放大與稼動率提升穩步向上，因此，預估2026年營收451.2億元，年增15.1%，毛利率25.7%，稅後純益28.9億元，年增82.3%，EPS為6.3元。