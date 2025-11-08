快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

景碩第3季EPS為0.75元 法人估全年3.4元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

景碩（3189）第3季營收季增8.2%、年增26.3%，毛利率18.96%，略低於市場預期，其中，主要是受到匯率影響，但外收入翻正至8,482萬元，使稅後純益3.39億元，季增0.3%、年增83.1%，每股獲利（EPS）0.75元。

展望2025年第4季，法人機構表示，受惠顯卡與記憶體需求，營收可望季增約5%，毛利率在未有匯率干擾下，可望回復水準下，預估全季營收為106.6億元，季增3%、年增32.6%，毛利率24%，稅後純益6.3億元，季增87.3%、並較去年同期轉虧為盈，EPS為1.3元。2025年營收392億元，年增28.4%，毛利率21.6%，稅後純益15.8億元，年增31倍，EPS為3.4元。

展望2026年，分析師指出，公司認為ABF、BT、隱形眼鏡三大業務仍將穩定成長，營收可望雙位數起跳，毛利率亦可望隨營收規模放大與稼動率提升穩步向上，因此，預估2026年營收451.2億元，年增15.1%，毛利率25.7%，稅後純益28.9億元，年增82.3%，EPS為6.3元。

3189景碩

延伸閱讀

宏全第3季 EPS 2.94元 後市不淡

士電前三季 EPS 5.46元

和椿第3季 EPS 0.63元 出貨動能增

華新第3季 EPS 0.23元 業外表現佳

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。