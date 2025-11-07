祥碩營收／10月11.9億元、月減16.3% 收購Techpoint認列

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
祥碩總經理林哲偉。（本報系資料庫）
祥碩（5269）7日公布10月營收達11.9億元，月衰退16.3%，但較去年同期成長91.2%，累計前十月營收為110.84億元，年增62.9%。公司說明，因完成收購Techpoint, Inc.，其營收自合併基準日起納入本公司合併報表，帶動整體營收成長。

祥碩先前2025年6月2日宣布已成功完成對Techpoint, Inc.（東京證券交易所股票代碼6697）（「Techpoint」）所有已發行股份的收購，對應完全稀釋後股權價值約為3.9億美元。此次交易將在滿足所有慣常條件，並且Techpoint的日本存託股份（「JDS」）於2025年5月29日從東京證券交易所下市後完成交割。

依據新聞稿，此次併購將擴展祥碩的產品組合，並在車用和安防領域創造新機會，拓展新市場。此外，本次合併將整合兩種高度互補的商業模式，提升祥碩的經濟規模，並透過製造和供應鏈的優化，以提升營運效率，預計會立即對祥碩的營收與獲利成長做出貢獻。

