國巨10月合併營收月減2.8%

被動元件大廠國巨（2327）昨（7）日公布10月自結合併營收113.52億元，月減2.8%，並較去年同期增加8.5%，為歷年同期新高，若以美元換算，單月營收月減少3.4%，較去年同期增加13.5%。累計今年前十月自結合併營收為1,083.14億元，較去年同期增加6.1% 。

國巨表示，10月合併營收較上月略微下降，主係因中國十一長假、工作天數減少，但利基型產品與AI相關應用之需求持續強勁，仍為同期新高。