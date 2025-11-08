亞翔第3季 EPS 10.66元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

第3季歸屬於母公司業主淨利24.97億元，季增272.3％，年增147.4％，每股純益10.66元，首度賺逾一股本、創單季歷史新高。

累計前三季營收516.23億元，年減4.8％，累計前三季歸屬於母公司業主淨利40.53億元，年增34.5％，每股純益17.33元。前三季每股純益已近去年全年18.73元的水準。

亞翔第3季營收245.12億元，季增63％，年增49.3％，毛利率18.01％，季增8.36個百分點，年增6.34個百分點。

延伸閱讀

華航財報／前三季EPS 1.81元 突破同期歷史新高

平溪南山里野溪護坡復建完成 強化河道防護安全

中華電2025年前三季獲利超標

惠普2025年前三季 EPS 4.14元

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。