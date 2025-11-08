亞翔第3季 EPS 10.66元
無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。
第3季歸屬於母公司業主淨利24.97億元，季增272.3％，年增147.4％，每股純益10.66元，首度賺逾一股本、創單季歷史新高。
累計前三季營收516.23億元，年減4.8％，累計前三季歸屬於母公司業主淨利40.53億元，年增34.5％，每股純益17.33元。前三季每股純益已近去年全年18.73元的水準。
亞翔第3季營收245.12億元，季增63％，年增49.3％，毛利率18.01％，季增8.36個百分點，年增6.34個百分點。
