天鈺探谷底 2026年拚成長
IC設計廠天鈺（4961）昨（7）日舉行法說會，董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年努力讓表現更好一些。
林永杰提到，天鈺第一代AIoT晶片正式進入規模量產，希望透過AI技術，讓家電產品的客戶使用體驗能夠延伸。天鈺第3季營收結構中，超過57％是來自驅動IC相關貢獻。林永杰強調，希望邊緣AI相關貢獻，在後續可促使該公司非驅動IC相關營收比重得以超過五成。
IC設計廠敦泰公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董事長胡正大表示，目前對未來看法仍相對保守，本季成長動能減弱，營收表現可能持平或小幅下滑。
敦泰第3季稅後淨利為8,200萬元，季增6.9％、年減51％，每股純益為0.39元；累計前三季稅後淨利為3.3億元，年減14.3％，每股純益為1.55元。
