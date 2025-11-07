天鈺探谷底 2026年拚成長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠天鈺（4961）昨（7）日舉行法說會，董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年努力讓表現更好一些。

林永杰提到，天鈺第一代AIoT晶片正式進入規模量產，希望透過AI技術，讓家電產品的客戶使用體驗能夠延伸。天鈺第3季營收結構中，超過57％是來自驅動IC相關貢獻。林永杰強調，希望邊緣AI相關貢獻，在後續可促使該公司非驅動IC相關營收比重得以超過五成。

IC設計廠敦泰公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董事長胡正大表示，目前對未來看法仍相對保守，本季成長動能減弱，營收表現可能持平或小幅下滑。

敦泰第3季稅後淨利為8,200萬元，季增6.9％、年減51％，每股純益為0.39元；累計前三季稅後淨利為3.3億元，年減14.3％，每股純益為1.55元。

天鈺法說會／董座林永杰：努力讓明年表現更好一些

2奈米商機 推升閎康Q3創營收獲利單季新高

彭博：中國若恢復安世晶片出口 荷蘭最快下週擱置控制令

黃仁勳快閃台南 稱暫無出貨Blackwell晶片至大陸計劃

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

