川湖第4季迎2025年營運高峰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人王俊強表示，第4季業績將微幅季增，是今年營運高峰，2026年也將是豐收的一年，維持今年逐季成長趨勢，不論是在輝達（NVIDIA）GB系列、ASIC、OpenAI、xAI與甲骨文（Oracle）等，川湖占主流地位，2025到2027年都是穩定成長，正面看待AI中長期趨勢。

川湖昨天宣布投資10億元，興建川湖二廠，2027年中量產，美國德州廠在2026年中加入，為川湖的業績奠定發展基礎。2025到2027年的資本支出預估落在10億到20億元之間。

延伸閱讀

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

外資賣超353億元、賣超0050逾6萬張 但竟買超這檔金融股2萬張

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

OpenAI營運成本受關注 阿特曼籲各國投資AI基礎建設

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。