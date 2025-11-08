川湖第4季迎2025年營運高峰

川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人王俊強表示，第4季業績將微幅季增，是今年營運高峰，2026年也將是豐收的一年，維持今年逐季成長趨勢，不論是在輝達（NVIDIA）GB系列、ASIC、OpenAI、xAI與甲骨文（Oracle）等，川湖占主流地位，2025到2027年都是穩定成長，正面看待AI中長期趨勢。

川湖昨天宣布投資10億元，興建川湖二廠，2027年中量產，美國德州廠在2026年中加入，為川湖的業績奠定發展基礎。2025到2027年的資本支出預估落在10億到20億元之間。