川湖第4季迎2025年營運高峰
川湖（2059）昨（7）日舉行法說會，發言人王俊強表示，第4季業績將微幅季增，是今年營運高峰，2026年也將是豐收的一年，維持今年逐季成長趨勢，不論是在輝達（NVIDIA）GB系列、ASIC、OpenAI、xAI與甲骨文（Oracle）等，川湖占主流地位，2025到2027年都是穩定成長，正面看待AI中長期趨勢。
川湖昨天宣布投資10億元，興建川湖二廠，2027年中量產，美國德州廠在2026年中加入，為川湖的業績奠定發展基礎。2025到2027年的資本支出預估落在10億到20億元之間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言