群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較前季虧轉盈，每股純益0.01元。

群創累計前三季稅後淨利2.68億元，也較去年同期虧損25.52億元轉為獲利，每股純益0.03元。但預期第4季進入面板傳統淡季，需求走緩，顯示器與非顯示器領域營收皆將季減個位數百分比。

從產品結構來看，群創第3季非顯示器領域營收占比達28%，商用顯示器與非顯示器領域營收分別季增8%與3%。展望後市，群創持續調整產品組合、提升營運效率，深化「雙軌轉型」策略，推進高附加價值應用與多元轉型方向。富采控股公布第3季財報，歸屬於母公司業主淨損6.13億元，較第2季淨損13.2億元虧損大幅收斂，單季每股淨損0.83元。累計前三季淨損19.33億元，每股淨損2.62元。