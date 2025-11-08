群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈
面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較前季虧轉盈，每股純益0.01元。
群創累計前三季稅後淨利2.68億元，也較去年同期虧損25.52億元轉為獲利，每股純益0.03元。但預期第4季進入面板傳統淡季，需求走緩，顯示器與非顯示器領域營收皆將季減個位數百分比。
從產品結構來看，群創第3季非顯示器領域營收占比達28%，商用顯示器與非顯示器領域營收分別季增8%與3%。展望後市，群創持續調整產品組合、提升營運效率，深化「雙軌轉型」策略，推進高附加價值應用與多元轉型方向。富采控股公布第3季財報，歸屬於母公司業主淨損6.13億元，較第2季淨損13.2億元虧損大幅收斂，單季每股淨損0.83元。累計前三季淨損19.33億元，每股淨損2.62元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言