健鼎第3季每股獲利5.62元
印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8.3%、年增9.7%，營業利益35.94億元，單季淨利29.54億元，季增20.8%，年增27%，每股稅後純益5.62元。
健鼎前三季營收544.21億元，年增11.6%，前三季淨利為77.53億元，年增26%，前三季每股稅後純益達14.75元。前三季與第3季獲利皆為史上最強。銅箔基板廠聯茂前三季每股稅後純益2.98元、騰輝-KY則為3.46元。
健鼎說明，第3季營收季增8.3%，該季營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，主要係產品組合佳，折舊降低，獲利創新高。10月合併營收約62.44億元，雖因十一長假工作日減少，月減10%，但年成長11%。累計今年前十月合併營收為606.66億元，年成長11.6%。
銅箔基板大廠聯茂昨也公告財報，第3季合併營收77.2億元，季減13%，年減3%。
