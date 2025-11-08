智邦加強布局新技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器、CPO、冷卻系統到整體整合AI機櫃，積極擴大全球布局，審慎樂觀看待2026年營運表現。

智邦前日公布財報，第3季每股純益14元，創歷史新高，首次單季賺逾一股本，累計前三季每股純益32.18元，為同期新高，昨日智邦下跌50元，收1,005元。

受惠AI需求快速成長，以AI加速卡產品為主的網路應用產品線年增361%，占營收從去年同期34%提升到今年前三季的63%，交換器成長46%，占營收比重將至34%，北美市場營收年增178%，占比81%，台灣年增1,266%，占7%，主因為主要客戶轉換出貨市場至台灣，歐洲成長57%，占7%。

智邦表示，積極布局Scale-up（垂直擴展）、Scale-out（水平擴展）與Scale-across（跨機櫃或跨資料中心擴展）三大網路架構方向均已完成布局，並持續強化與主要矽晶供應商及系統客戶的合作。重點技術包含1.6T交換器、AI加速卡、光學技術（CPO、OWS）、冷卻系統，整合機櫃關鍵技術及整體AI機櫃布局。

延伸閱讀

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

全民權證／智邦 選價內外20%

智邦目標價 升至1,430元

台積電翻黑拖累台股翻黑 智邦領軍這幾檔AI股抗跌

相關新聞

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

廣達、緯創、緯穎等代工大廠10月合併營收昨（7）日出爐，同步創下歷史同期新高，繳出最強10月成績單。且今年前十月合併營收...

勤誠機櫃業務動能強

機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續...

健鼎第3季每股獲利5.62元

印刷電路板（PCB）族群財報陸續公布，PCB大廠健鼎（3044）昨（7）日公布財報，第3季營收193.89億元，季增8....

智邦加強布局新技術

網通大廠智邦（2345）昨（7）日舉行線上法說，新任總經理李訓德首次登場，李訓德指出，面對客戶強勁需求，智邦建構從交換器...

亞翔第3季 EPS 10.66元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（7）日公布第3季財報，受惠海外大型統包專案工程認列進入高峰，獲利能力爆發。

群創第3季 EPS 0.01元 轉虧為盈

面板大廠群創（3481）昨（7）日公布第3季財報，本業連五季虧損，受惠急單挹注與產品組合優化，單季稅後純益1.9億元，較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。