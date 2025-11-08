機殼廠勤誠（8210）昨（7）日召開法說會，總經理陳亞男表示，各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，企業AI需求持續強勁，新專案不斷湧入，對2026年全年營運雙位數增長深具信心，今年新切入的機櫃業務營收占比約5%-10%，明年有望拉高至10%以上，成為營運新動能。

陳亞男說，儘管看好明年營運展望，仍戒慎戒恐，公司一半以上的專案與AI相關，勤誠將機構整合方案做到極致，機櫃新業務主要瞄準CSP及系統商客戶，努力加班拚11、12月營運，預期2025年營運將改寫歷史新高。勤誠昨天股價收1,010元，上漲15元。

陳亞男表示，在技術面方面，勤誠以全方位機構解決方案服務商為定位，隨著雲端對算力需求不斷提升，伺服器的思維轉為機櫃（rack），今年勤誠切入機櫃生產以及機構件業務，開發多項客製化機櫃，針對不同客戶除了機箱之外，延伸至機櫃及機構件，希望成為第二個營運新動能。

因應關稅變化，勤誠強化全球在地化布局，靈活應變，美國廠區預計年底小量試產，美國德州新廠預計年底敲定，至於馬來西亞廠擬於明年5月試量產，年中試產，估計今年全年資本支出15-20億元。

她表示，今年營運主要動能來自AI及通用型伺服器，其中，美系及中系客戶熱度持續，台系主要依賴ODM廠，目前需求穩定，除了GB200、GB300等伺服器外，目前也已開始著墨下一代產品。