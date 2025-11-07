緯穎財報／第3季EPS 82.92元 營收、獲利皆倍數成長 創下歷史新高

緯穎（6669）7日通過第3季財務報表，無論是單季還是前三季累計都繳出亮眼成績，營收、稅後純益、每股純益三項皆呈現倍數成長，同時也是歷史新高。公司持續看好AI及資料中心市場，並持續對美、墨兩地進行增資，擴充其產能。

第3季合併營收達新台幣2,668.24億元，年增172.8%。稅後淨利為154.11億元，年增143.5%。受惠於經濟規模與營運效率的提升，毛利率為8.8%，營益率為7.3%，稅後淨利率為5.8%。2025第3季基本每股盈餘達82.92元，高於去年同期的34.36元。第3季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，並創歷史新高。

累計前三季合併營收達新台幣6,582.23億元，年增168.7%。稅後淨利為373.27億元，年增137.3%。毛利率為8.7%，營益率為7.2%，稅後淨利率為5.7%。基本每股盈餘為200.85元，高於去年同期的88.38元。累計前三季合併營收、獲利、基本每股盈餘均倍數成長，創歷史新高。

公司在董事會上通過增資子公司Wiwynn Technology Corporation美金2億5千萬元及子公司Wiwynn Mexico, S.A. de C.V.美金2億元，用於美國德州廠房、墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷設備及基礎電力設施所需。

公司看好AI及資料中心市場，持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，因應客戶長期需求成長及營運資金需求，本次董事會通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為美金20億元，發行期間5年，並視市場狀況及公司需求進行發行。