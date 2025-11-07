藍天第3季每股賺1.54元 登12年單季新高
筆記型電腦製造商藍天今天公布第3季財報，合併營收約新台幣55.1億元、年減22%，業外因新台幣匯率回穩及資產評價利益回升，每股盈餘達1.54元，創近12年來單季新高。
藍天今年前3季合併營收152.6億元，年減21%；毛利率23%，年增3個百分點；營業利益率9%，年增1個百分點；前3季每股盈餘1.57元。
藍天筆電事業第3季出貨42.4萬台、季增3%，仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於日本及歐洲等成熟市場，受惠於該2區出貨量成長與高毛利產品比重提升，前3季藍海機種出貨占比達62%，年增11個百分點。
展望未來，藍天透過新聞稿表示，雖然全球筆電市場仍受中國價格戰外溢影響，但高階筆電及具差異化功能的機種仍具潛力，藍天積極布局人工智慧個人電腦（AI PC）產品，滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，並抓住微軟Windows 10作業系統終止支援所帶來的換機潮。
