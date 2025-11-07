群創財報／前三季EPS 0.03元、淨賺2.68億元 較去年同期大幅轉盈

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

面板大廠群創（3481）7日公告第3季財報，雖然本業仍呈現虧損，但單季稅後純益1.9億元，成功較第2季虧轉盈，每股純益0.01元。累計前三季營運表現顯著改善，稅後純益2.68億元，較去年同期虧損25.52億元大幅轉盈，每股純益0.03元。

群創第3季營收578億元，季增2.8%，年增4.33%。公司表示，儘管本業表現承壓，營業淨損9.8億元，但受惠於部分客戶急單挹注、持續優化產品組合與價格策略，使整體營運穩定，推升第3季稅後轉盈。在產品結構方面，第3季商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加8%及3%，非顯示器領域營收占比已提升至28%。

群創表示，第4季將進入傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩。不過在業界持續採「按需生產」策略下，預期面板價格可望持穩，整體供需維持平衡。

群創預估，第4季包括非顯示器領域群、商用顯示器、消費性顯示器等三大領域營收，都將較上季呈現個位數百分比下滑，公司將持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。

相關新聞

天鈺法說會／董座林永杰：努力讓明年表現更好一些

IC設計廠天鈺（4961）於7日舉行法說會，針對接下來的營運展望，該公司董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年會...

華立財報／前三季EPS 6.28元 半導體材料事業動能強

高科技材料與設備供應商華立（3010）7日公布2025年第3季財報，單季營收、毛利同時寫下歷年同期次高紀錄，在產品組合優...

敦泰法說會／OLED顯示產品 估明年第2、3季可量產

IC設計廠敦泰（3545）於7日召開法說會，公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董...

志聖營收／前十月49.16億元、超越去年全年 將發行17億元可轉債

志聖（2467）7日公告2025年10月自結合併營收為新台幣5.61億元，較9月增加13.13%，較去年同期成長50.9...

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去...

騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上...

