群創財報／前三季EPS 0.03元、淨賺2.68億元 較去年同期大幅轉盈

面板大廠群創（3481）7日公告第3季財報，雖然本業仍呈現虧損，但單季稅後純益1.9億元，成功較第2季虧轉盈，每股純益0.01元。累計前三季營運表現顯著改善，稅後純益2.68億元，較去年同期虧損25.52億元大幅轉盈，每股純益0.03元。

群創第3季營收578億元，季增2.8%，年增4.33%。公司表示，儘管本業表現承壓，營業淨損9.8億元，但受惠於部分客戶急單挹注、持續優化產品組合與價格策略，使整體營運穩定，推升第3季稅後轉盈。在產品結構方面，第3季商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加8%及3%，非顯示器領域營收占比已提升至28%。

群創表示，第4季將進入傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩。不過在業界持續採「按需生產」策略下，預期面板價格可望持穩，整體供需維持平衡。

群創預估，第4季包括非顯示器領域群、商用顯示器、消費性顯示器等三大領域營收，都將較上季呈現個位數百分比下滑，公司將持續推動雙軌轉型策略，深化非顯示器領域布局。