力成營收／10月近70億元、年增兩成AI儲存升級添動能

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

封測大廠力成（6239）7日公布10月合併營收約69.7億元，月增4.03%、年增20.22%，創自2022年8月以來新高；前10月累計營收約604.93億元、年減2.46%。執行長謝永達表示，雖然第1季照理是淡季，但對今年第4季到明年第1季的展望偏多，預期淡季效應將不明顯。

展望後市，董事長蔡篤恭表示，2025年資本支出自年初規劃的150億元上修至190億元，2026年更將拉高至400億元以上，主軸鎖定扇出型面板級封裝（FOPLP）擴產。蔡篤恭強調，FOPLP目前成果明確、產能已被客戶鎖定，現階段月產能約6,000～7,000片，應用涵蓋GPU、HPU與AI用CPU；為滿足需求，明年將再投入約10億美元加速擴產，並預期2027年起對營收與毛利的挹注將明顯放大。

營運面，第3季封裝產能利用率約85～90%、測試約70%，第4季仍看正向。公司並指出，AI運算帶動資料中心與企業級儲存加速轉向SSD，推升NAND封測動能；同時，由於DRAM原廠產能持續往HBM傾斜，標準型DRAM供給吃緊、有利DDR4等品項實際拉貨。力成在DRAM封測製程與量產經驗具備承接優勢，訂單與產能配置可望維持穩健。

