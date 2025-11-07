敦泰法說會／OLED顯示產品 估明年第2、3季可量產

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
敦泰董事長胡正大。聯合報系資料照
IC設計廠敦泰（3545）於7日召開法說會，公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董事長胡正大表示，目前對未來看法仍相對保守，本季的成長動能減弱，營收表現可能持平或小幅下滑。

敦泰第3季稅後淨利為8,200萬元，季增6.9％、年減51％，每股純益為0.39元；累計前三季稅後淨利為3.3億元，年減14.3％，每股純益為1.55元。

敦泰指出，受到大陸消費性電子市場持續低迷，與整體經濟環境不確定性影響，終端需求表現疲弱，加上雙11等促銷檔期效應逐漸減弱，品牌客戶的拉貨動能相對保守。估計第4季出貨量雖然仍將維持增長，但因平均銷售單價下降，營收表現可能與第3季持平或呈現小幅下滑局面。

不過在OLED觸控產品線方面，敦泰提到，近年來產品規格不斷升級，出貨量也逐季提升，帶動整體產品組合優化，為該公司營收與獲利注入持續的成長動能。

至於OLED顯示產品線，敦泰由穿戴式裝置市場切入，手機應用正在進行工程驗證中，預計可在明年第2季或第3季量產。

