快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

士電財報／前三季EPS 5.46元 創同期次高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

士電（1503）7日公告，今年前三季稅後純益28.46億元，年增9.9％，每股純益（EPS）5.46元，創同期次高；若以前三季財報推估，第3季稅後純益7.33億元，年增4.4%，每股純益（EPS）1.41元。

士電表示，受惠台電強韌電網計畫、AI科技發展等，推升重電市場需求強勁，目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，整體而言，變壓器需求看好到未來五到十年。

為了因應訂單需求，士電亦有擴產計劃，斥資12億到13億元興建T3工廠，9月中正式量產，聚焦345Kv，將朝向500Kv級廠房，屆時產能較T1、T2增加30%。此外，T4工廠將於第4季落實規劃，預計明年底完工，主要生產161Kv未來往230Kv產品，投資金額約10億-11億元，產能可再增加20%。總計T3、T4新廠量產後，總產能將增加總計50%。

海外布局上，士電外銷產品多元化，目前以美國最大，包括加拿大、東南亞、日本等，其中外銷北美變壓器比重由去年10%拉高至今年15%，明年將進一步再攀高。

士電表示，在市場需求度暢旺下，預期今年獲利、營收都可以較去年成長，甚至超過預期目標，而去年外銷含海外市場營收首度突破100億元，看好今年持續成長，可較去年成長雙位數百分比。

另外，表後儲能將成為士電新成長引擎，士電表示，在能源轉型與電網調度需求下，士電積極投入表後儲能市場，目前表前儲能手中到年底有6-7個案子，預計年底前會完成並告一段落。

因台電積極將尖峰離峰價差拉高，使得表後儲能市場看好，士電已承接近約十個案子，規模約80MWh的訂單，預計於今年第4季至明年第1季陸續完成，2025年目標至少300MWh，將成為未來兩到三年的重要營收引擎。

士電 營收

延伸閱讀

裕隆財報／前三季EPS 0.77元 獲利8.08億元

麗清財報／第3季EPS 0.02元 受惠大陸市場銷售穩定、較上季由虧轉盈

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

相關新聞

天鈺法說會／董座林永杰：努力讓明年表現更好一些

IC設計廠天鈺（4961）於7日舉行法說會，針對接下來的營運展望，該公司董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年會...

華立財報／前三季EPS 6.28元 半導體材料事業動能強

高科技材料與設備供應商華立（3010）7日公布2025年第3季財報，單季營收、毛利同時寫下歷年同期次高紀錄，在產品組合優...

敦泰法說會／OLED顯示產品 估明年第2、3季可量產

IC設計廠敦泰（3545）於7日召開法說會，公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董...

志聖營收／前十月49.16億元、超越去年全年 將發行17億元可轉債

志聖（2467）7日公告2025年10月自結合併營收為新台幣5.61億元，較9月增加13.13%，較去年同期成長50.9...

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去...

騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。