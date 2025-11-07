天鈺法說會／董座林永杰：努力讓明年表現更好一些

IC設計廠天鈺（4961）於7日舉行法說會，針對接下來的營運展望，該公司董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年會努力讓公司表現能更好一些。

除了既有產品線，林永杰提到，令人興奮的消息是，天鈺第一代 AIoT 晶片已正式進入規模量產，此晶片在當初研發啟動時，就很明確定位核心市場位置專注在家電產品，希望透過AI技術，讓家電產品的客戶使用體驗能夠延伸。

林永杰也說，天鈺先突破切入部分產品項目，然後可以全面性應用到其他的品項上，讓智慧家居裡面的大、小家電都可以實現AI場景。

在天鈺第3季營收結構中，超過57％是來自驅動IC相關貢獻。林永杰強調，希望邊緣AI相關貢獻，在後續可促使該公司非驅動IC相關營收比重得以超過五成。

天鈺先前已公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利為2.67億元，季減15.7％、年減47.3％，每股純益為2.2元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為9.79億元，年減34％，每股純益為8.08元。