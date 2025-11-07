快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
天鈺董事長林永杰。（本報系資料庫）
天鈺董事長林永杰。（本報系資料庫）

IC設計廠天鈺（4961）於7日舉行法說會，針對接下來的營運展望，該公司董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年會努力讓公司表現能更好一些。

除了既有產品線，林永杰提到，令人興奮的消息是，天鈺第一代 AIoT 晶片已正式進入規模量產，此晶片在當初研發啟動時，就很明確定位核心市場位置專注在家電產品，希望透過AI技術，讓家電產品的客戶使用體驗能夠延伸。

林永杰也說，天鈺先突破切入部分產品項目，然後可以全面性應用到其他的品項上，讓智慧家居裡面的大、小家電都可以實現AI場景。

在天鈺第3季營收結構中，超過57％是來自驅動IC相關貢獻。林永杰強調，希望邊緣AI相關貢獻，在後續可促使該公司非驅動IC相關營收比重得以超過五成。

天鈺先前已公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利為2.67億元，季減15.7％、年減47.3％，每股純益為2.2元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為9.79億元，年減34％，每股純益為8.08元。

相關新聞

天鈺法說會／董座林永杰：努力讓明年表現更好一些

IC設計廠天鈺（4961）於7日舉行法說會，針對接下來的營運展望，該公司董事長林永杰指出，「應該真的是谷底了」， 明年會...

華立財報／前三季EPS 6.28元 半導體材料事業動能強

高科技材料與設備供應商華立（3010）7日公布2025年第3季財報，單季營收、毛利同時寫下歷年同期次高紀錄，在產品組合優...

敦泰法說會／OLED顯示產品 估明年第2、3季可量產

IC設計廠敦泰（3545）於7日召開法說會，公布第3季財報，每股純益為0.39元，累計前三季每股純益為1.55元。敦泰董...

志聖營收／前十月49.16億元、超越去年全年 將發行17億元可轉債

志聖（2467）7日公告2025年10月自結合併營收為新台幣5.61億元，較9月增加13.13%，較去年同期成長50.9...

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去...

騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上...

