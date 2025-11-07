川湖法說會／將循今年營運模式 2026年業績逐季增長、再戰新高

川湖（2059）7日舉行法說會，發言人王俊強表示，第4季業績將微幅季增，是今年營運高峰，2026年也將是豐收的一年，並維持今年逐季成長趨勢，不論是在輝達（NVIDIA）GB系列、ASIC、OpanAI、xAI與甲骨文（Oracle）等，川湖都是占據主流地位，2025到2027年都是穩定成長，正面看待AI的中長期趨勢。

為迎接中長期成長需求，川湖今天宣布投資10億元，興建川湖二廠，包括廠房與員工宿舍合計1.48萬平方米，2027年中加入量產，至於美國德州廠在2026年中加入，將為川湖的業績奠定發展基礎。2025到2027年的資本支出預估落在10億到20億元之間。

針對2026年展望，王俊強說，明年還是逐季增長，明年第1季遇到農曆年與228假期，工作天數減少，但會努力希望有不錯表現。經過2024年與2025年的高成長，他說，2026年持續努力，因為川湖在對的趨勢上，在AI浪潮上，應該可以延續過去兩年的成長趨勢，包括GB300、下一代VR200，各家的ASIC，還包括OpenAI，川湖的分量最重，很多AI架構都是與川湖合作，2025到2027年都將是穩定成長。

針對GPU與ASIC的競爭，他說，兩者用途不一樣，成本架構也不一樣，GPU偏向訓練、ASIC則為推理，ASIC較便宜、但較缺乏彈性，每家雲端服務供應商（CSP）都必然發展自家的ASIC，但未來還是以GPU架構為主，各種模式一直在改變，不斷開枝散葉，每一個主流架構都有跟川湖合作。

針對第3季毛利率季減，他說，主要是因為產品組合，以及匯兌收益增加所致。川湖第3季伺服器占營收比重近九成，其他是廚具等產品。

針對專利侵權訴訟，他說，「川湖在大陸沒有設廠，卻跑到大陸南京去告侵權，結果成功了，只是賠償金這麼少，不公平，但是彰顯正義，也顯示我們的專利價值，市面上很多滑軌有侵權，未來不排除在美國與台灣兩地提起侵權訴訟，只要抓到就告，川湖已經有3,600個專利，這次是控訴製造廠商，未來將通知ODM客戶，不會授與專利。」