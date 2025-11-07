士電前3季獲利創同期次高 每股賺5.46元
重電大廠士林電機今天下午公布今年前3季歸屬母公司業主獲利新台幣28.46億元，較2024年同期成長9.9%，創歷年同期次高，累計每股基本純益5.46元，其中第3季稅後獲利約7.34億元，每股基本純益1.41元。
士電第3季合併營收83.39億元，是歷年同期新高，第3季合併毛利率19.8%；營業利益率9.44%，是歷年同期次高。士電先前指出，部分訂單能見度已經看到2028年，2026年訂單沒有問題，2027年訂單「八九不離十」。
士電看好台電強化電網與汰舊換新計畫、台灣高科技半導體業建廠、人工智慧（AI）產業需求等，帶動電力設備和變壓器需求，士電指出，在高科技半導體業建廠應用變壓器市占率達到70%。
產業人士指出，士電參與包括亞馬遜（Amazon）等國際大廠，在台灣布局資料數據中心等相關電力設備供應。
在新廠布局，士電先前指出規劃案將在今年第4季完成，產業人士評估最快2026年第4季完工，士電變壓器交期可望再縮短。
