精誠營收／10月31.92億元、年增10.9％創同期新高 第4季可望持續成長

精誠資訊（6214）公布10月合併營收為31.92億元、年增10.9％；累計今年前十月合併營收為357.9億元、年成長14.8％，單月與累計營收雙創同期新高。

精誠資訊表示，10月營收受惠於積極拓展並深耕領導品牌代理權，成功掌握市場商機，帶動整體營收成長。同時，軟體開發、系統整合與駐點服務需求不減，搭配通知函作業流程外包服務業務穩定擴增，以及資安與政府專案持續推進的挹注，營運動能進一步增強，本業獲利表現穩健。此外，海外投資布局也持續展現效益，為集團營收成長做出貢獻。

精誠資訊指出，第4季是專案驗收的傳統旺季，加上購物季節的行銷熱潮，可望延續成長動能；精誠將持續整合AI、雲端與資安等關鍵技術，提供企業需要的新型態服務落地，為客戶打造專屬的AI生態系與數據資產優勢，掌握AI服務商機。