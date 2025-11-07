佳能10月營收寫近9年新高 第4季出貨機器手臂產品

光學廠佳能第3季單季獲利賺贏上半年，10月營收創近9年來新高，第4季機器手臂等新產品將出貨，看好明年包括無人機光學模組、機器人視覺，還有智慧城市用AI鏡頭等陸續出貨。

佳能今天公告第3季財報，合併營收新台幣27.4億元，季增17.6%，獲利新台幣2.85億元，季成長145%，年成長106%，單季賺贏上半年，每股盈餘（EPS）0.89元。

佳能表示，受惠營收成長、毛利率及費用控制得宜，獲利躍升，累計前3季合併營收65.7億元，年成長45.8%；營業利益6.07億元，年增103%，平均毛利率27%，在關稅議題匯率影響下，每股盈餘1.52元，高於2024年同期的1.35元。

此外，佳能10月營收11.6億元，月成長9.04%，較去年同期大幅成長114.96%，創近9年來新高。

佳能指出，受惠產品出貨組合優化、NRE研發設計收入，積極布局AI，第4季機器手臂相關等新產品出貨，營運持續穩健成長，明年多項新產品包括無人機光學模組、機器人視覺，還有智慧城市用AI鏡頭，也將陸續出貨。

佳能表示，與現有客戶合作共同面對市場，並積極開發新領域客戶，除現有產品外，著力開拓機器人相關應用產品設計製造，以及開發無人機模組。

為配合訂單需求，佳能表示，在工廠製造規劃增加自動化生產，同時視客戶需求彈性調整大陸東莞、北越及台灣廠的廠區製造，以因應不斷變化的國際情勢，確保客戶出貨順暢。