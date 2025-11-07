精誠營收／10月31.92億元、年增10.89% 成長態勢不變

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠（6214）7日公布2025年10月合併營收為31.92億元，月減40.6%，年增10.89%；累計今年1-10月合併營收為357.9億元，較去年同期成長14.8%，單月與累計營收雙創同期新高。精誠表示，呈現月減的原因是9月有一個關鍵大客戶的專案認列貢獻營收，因此單月營收爆衝；這也側面顯示，公司的成長腳步應以季或年為單位來觀察，因單月營收容易受認列時間所影響。

公司表示，10月營收受惠於積極拓展並深耕領導品牌代理權，成功掌握市場商機，帶動整體營收成長。同時，軟體開發、系統整合與駐點服務需求不減，搭配通知函作業流程外包服務業務穩定擴增，以及資安與政府專案持續推進的挹注，營運動能進一步增強，本業獲利表現穩健。此外，海外投資布局也持續展現效益，為集團營收成長做出貢獻。

第4季是專案驗收的傳統旺季，加上購物季節的行銷熱潮，可望延續成長動能；精誠將持續整合AI、雲端與資安等關鍵技術，提供企業需要的新型態服務落地；也將把握持續增長的企業AI服務導入需求，為客戶打造專屬的AI生態系與數據資產優勢，掌握AI服務商機。

