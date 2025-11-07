快訊

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去年同期增加21.5%；營業毛利為3.66億元，較上季增加22.8%，較去年同期增加37.7%，毛利率為31.3%，較上季增加1.9個百分點，較去年同期增加3.7個百分點；營業利益為1.86億元，較上季增加32.2%，較去年同期增加79.6%；淨利歸屬於母公司業主為1.09億元，較上季增加39.6%，較去年同期增加60.2%；每股盈餘為新台幣0.77元。至於前三季則為1.69元。

尖點說明，2025年前三季累積營收為30.69億元，較去年同期增加18.6%；營業毛利為8.93億元，較去年同期增加33.6%，毛利率為29.1%，較去年同期增加3.3個百分點；營業利益為3.99億元，較去年同期增加101%；稅前淨利4.05億元，較去年同期增加90%；淨利歸屬於母公司業主為新台幣2.4億元，較去年同期增加52.4%；每股盈餘為新台幣1.69元。

尖點說明，受惠於AI伺服器與交換機等產業景氣持續暢旺，PCB層數與材料規格提升，帶動公司2025第3季整體營運，其中高階鑽針需求成長，產能利用率達95%，鑽孔業務亦因終端需求提升，相關營收較今年第2季及去年同期成長。公司第3季亦因鑽針與鑽孔稼動率同步提升及產品組合優化，加上持續管控費用，毛利率、營業利益率及稅後淨利率，皆較前一季度及去年同期成長，歸屬母公司業主的稅後淨利較前一季增加40%。

展望第4季與2026年，尖點說明，依目前觀察主力客戶仍持續處於產業旺季擴增產能狀態，對於終端需求維持相對樂觀，尤其是AI伺服器及高速運算等相關應用客戶。尖點科技已於2025下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計到明年第1季全數到位，月產能將由3,100萬支，提升至3,500萬支；2026年新的擴產計畫持續積極規畫中。

