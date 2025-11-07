國巨營收／10月113億元 月減2.8%仍創歷年同期新高

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

國巨*公司（2327）7日公布2025年10月份自結合併營收為113.52億元，單月營收較上月減少2.8%，並較去年同期增加8.5% (若以美元換算，單月營收較上月減少3.4%，較去年同期增加13.5%)。國巨累計1-10月自結合併營收為1,083.14億元，較去年同期增加6.1% (若以美元換算，較去年同期增加9%)。

國巨說明，10月份合併營收較上月略微下降，主係因中國大陸十一長假而工作天數減少，但利基型產品與 AI相關應用之需求持續強勁，仍創下同期單月營收歷史新高。

展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，惟公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

