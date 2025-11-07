騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上季逆勢增加3個百分點，稅後純益0.8億元，單季EPS 1.17元，前三季每股EPS 3.46元。另外騰輝因應泰國新廠建置，強化海外產能，擬發債籌資10億元。

騰輝說，2025年度第3季營收表現較去年成長2.7%，截至本年第3季度累計營收31.6億元，年減1.3%。全球受關稅政策反覆暨整體經濟表現放緩，然公司營收動能正在步步提升，加上第3季稅前淨利續寫近一年高點，表示公司除高速材料應用創新高，高毛利的國防、航天及超高頻特殊應用材料依然保持增長外，長期以創新技術為核心，積極布局於新技術、新應用的少量多樣及多角化各項產品應用策略奏效，運用自身研發優勢，在客戶端取得認可。例如熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人、AR眼鏡及超高導熱材料等應用持續推動成長，帶動整體毛利率及獲利表現維持高檔。

騰輝也公布10月營收3.6億元，月增7.0%，並較去年同期增加5%，截至10月累計營收35億元，年減0.7%，本月車用散熱金屬基板訂單增加，暨航天航空散熱材料需求依然暢旺，另在海外營收上，年初與立陶宛科技公司Teltonika成為供應鏈合作夥伴，結盟效益開始發酵，在其於十月正式開幕後，訂單需求穩健成長，未來的業績貢獻值得期待。

為強化海外產能與分散風險，全球供應鏈布局更加完整，騰輝說，公司擬發行無擔保公司債為轉投資之泰國子公司興建廠房及購置機器設備以及充實營運資金所需，持續推動泰國新廠建置。

展望未來，除鞏固散熱金屬基板暨國防航天持續積極提升全球市占率外，開發的獨有產品如：高頻應用鐵氟龍材料在國防、M6等級高速不流膠PP片、低損耗的高散熱PP片在軍功應用上，開始接到航框航天應用的世界級大終端客戶指定的量產訂單，另外新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在AI浪潮帶起的手持與穿戴領域，還有超級充電樁、半導體AI芯片測試等高階應用受到客戶認可，隨著各項布局竭盡全力拓展，多箭齊發釋放增長潛力，有望逐漸開花結實，未來帶來強勁的營收成長動能與獲利大豐收。