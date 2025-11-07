群創財報／第3季EPS 0.01元、淨利1.9億元 第4季進入面板傳統淡季

群創（3481）7日公布2025年第3季營運成果，合併營收578億元，營業淨損9.8億元，稅後純益1.9億元，每股純益0.01元；折舊及攤銷為73億元，資本支出為24億元；第4季包括商用顯示器、消費性顯示器、非顯示器領域群等都季減低個位數。

群創第3季營收以產品應用別區分，電視為29%、車用產品為26%、可攜式電腦為20%、手機及商用產品為21%、桌上型螢幕為4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%及28%。

回顧第3季，因部分客戶急單挹注及公司持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，商用顯示器及非顯示器領域群營收較上季分別增加8%及3%，整體第3季營收較上季成長2.8%，第3季稅後淨利達損益兩平，累積前3季基本每股盈餘為正獲利。

展望2025年第4季，時序進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。公司將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益。同時致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。

根據對當前業務狀況的評估，群創對於2025年第4季的展望，包括商用顯示器、消費性顯示器、非顯示器領域群都將較第3季有低個位數的衰退。