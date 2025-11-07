快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
聯茂執行長蔡馨暳受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用。記者尹慧中／攝影
聯茂執行長蔡馨暳受訪提到，公司深耕AI材料並積極開拓高階應用。記者尹慧中／攝影

銅箔基板大廠聯茂（6213）7日公告2025年第3季營運成果，第3季合併營收達新台幣77.2億元，季減13.0%，年減3.0%；毛利率為13.7%，季減1.9個百分點，年增2.0個百分點；歸屬母公司淨利為3.2億元，季減22.6%，年增30.5%，每股稅後純益EPS為0.89元。累計前三季為2.98元。

聯茂表示，第3季營收獲利季對季衰退主因，係今年受關稅影響使客戶於上半年提前備貨，且原物料價格上漲導致公司營運成本壓力加劇。但即便如此，第3季獲利表現依舊為年對年成長，並持續受惠AI伺服器相關高階產品出貨動能穩健推升產品組合優化；公司第3季獲利雖季對季下滑但年對年穩定成長。

公司持續深耕AI，高階膠系認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出的新一代AI資料中心所需之M9等級Low CTE(低熱膨脹)超低耗損基板材料，聯茂已於2025下半年通過主要美系AI大廠及數家PCB板廠認證。不僅如此，AI高速傳輸運算推動半導體封裝技術加速升級，針對CoWoP (Chip-on-Wafer-on-Platform PCB)，使PCB主機板直接承載高精密度訊號與電源布線性能，降低PCB熱膨脹係數以解決翹曲問題的關鍵銅箔基板技術，聯茂已憑著自身研發能力成功開發掌握，現已和主要美系AI大廠測試認證中。除了AI相關應用材料之外，高階non-AI伺服器CPU主板上，聯茂對應PCIe Gen 6伺服器平台之M7無鹵超低電性耗損材料IT-988GL已通過各大伺服器ODM終端及PCB板廠認證，預期2026年隨著PCIe Gen 6伺服器平台滲透率擴大，將加速放量M7等級高階材料於各大伺服器PCB板廠客戶。未來無論高速電子材料需求來自於AI GPU/ASIC或高階non-AI伺服器，聯茂皆可全方位持續受惠於廣大雲端資料中心產業長期升級和需求成長趨勢，帶動其全球高階電子材料市占率加速成長。

聯茂持續受惠高階電子材料成長趨勢，因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化，擴產進度方面，東南亞產能布局除了已於2025年第3季完成(泰國廠第一期)30萬張月產能，亦決定於2026年第4季底前再擴充(泰國廠第二期)30萬張月產能。未來視總體經濟/地緣政治和電子業市場需求，持續採取彈性多元的產能調配和擴產規劃，為公司長期成長步調奠定基礎。

AI 聯茂 伺服器

延伸閱讀

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

雙鴻第3季 EPS 10.66元

AES第3季 EPS 9.35元 碩天7.02元

相關新聞

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去...

騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上...

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

銅箔基板大廠聯茂（6213）7日公告2025年第3季營運成果，第3季合併營收達新台幣77.2億元，季減13.0%，年減3...

三大ODM同步公告10月營收 最強者竟是他

7日多家ODM廠公告10月營收，緯穎（6669）繳出年月雙增的漂亮成績，而緯創（3231）及廣達（2382）則因產品世代...

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

記憶體模組廠創見董事長束崇萬今天表示，這波記憶體缺貨潮是由人工智慧（AI）需求所帶動，缺貨情況是30年來最嚴重。他透露，...

健鼎財報／前三季EPS大賺14.75元、第3季5.62元 同創史上最強

PCB大廠健鼎（3044）7日公布財報，前三季合併財報營收544.2億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。