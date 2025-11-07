達方財報／前三季每股純益0.46元 獲利1.28億元
達方（8163）電子7日召開董事會，通過上季財報。第3季合併營收65億元，年成長21.5%；歸屬母公司稅後淨利0.08億元，每股純益0.03元。前三季合併營收188.9億元，較去年同期成長20.6%，歸屬於母公司稅後淨利1.28億元，每股純益0.46元。
達方表示，第3季營收較去年同期仍有兩成以上增幅，反映主要事業動能穩健。公司於上季針對綠能事業進行一次性存貨調整與費用提列，雖短期影響獲利，但有助於加速體質優化與提升營運效率，為後續發展奠定更健康的基礎。
展望第4季，公司對整體動能維持審慎樂觀。雖進入傳統淡季，但營運可望維持穩健，顯示核心事業具良好韌性。智能(AIoT)事業群深化與重點客戶合作，積極爭取明年新案，並推升背光鍵盤等高階產品出貨；綠能(E-Mobility)事業群則藉由整併效益與產品組合優化，在歐美通路庫存去化告一段落後，逐步推進長期營收與獲利。公司強調，未來將以「智能」與「綠能」為雙成長引擎，結合內部有機成長與策略性併購，深化全球布局，推動價值轉型與永續經營，穩健提升整體規模與企業價值。
