快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

達方財報／前三季每股純益0.46元 獲利1.28億元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

達方（8163）電子7日召開董事會，通過上季財報。第3季合併營收65億元，年成長21.5%；歸屬母公司稅後淨利0.08億元，每股純益0.03元。前三季合併營收188.9億元，較去年同期成長20.6%，歸屬於母公司稅後淨利1.28億元，每股純益0.46元。

達方表示，第3季營收較去年同期仍有兩成以上增幅，反映主要事業動能穩健。公司於上季針對綠能事業進行一次性存貨調整與費用提列，雖短期影響獲利，但有助於加速體質優化與提升營運效率，為後續發展奠定更健康的基礎。

展望第4季，公司對整體動能維持審慎樂觀。雖進入傳統淡季，但營運可望維持穩健，顯示核心事業具良好韌性。智能(AIoT)事業群深化與重點客戶合作，積極爭取明年新案，並推升背光鍵盤等高階產品出貨；綠能(E-Mobility)事業群則藉由整併效益與產品組合優化，在歐美通路庫存去化告一段落後，逐步推進長期營收與獲利。公司強調，未來將以「智能」與「綠能」為雙成長引擎，結合內部有機成長與策略性併購，深化全球布局，推動價值轉型與永續經營，穩健提升整體規模與企業價值。

營收 綠能 達方

延伸閱讀

威剛營收／10月44.62億元創同期新高 看好第4季售價推高全廠持續滿載

威剛10月營收再創同期新高 看好Q4售價大幅推高

中華電2025年前三季獲利超標

華擎第3季 EPS 4.36元 華星光1.54元

相關新聞

尖點財報／前三季每股賺1.69元 鑽針新產能明年首季到位

尖點（8021）7日通過2025年第3季度財務報告。2025年第3季合併營收為11.69億元，較上季增加15.4%，較去...

騰輝財報／前三季 EPS 3.46元 因應泰國蓋新廠擬發債籌資10億元

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）11月7日公告2025年第3季財務績效，第3季營收10.3億元，毛利率33%，毛利率較上...

聯茂財報／前三季 EPS 2.98元 2026年再擴泰國廠

銅箔基板大廠聯茂（6213）7日公告2025年第3季營運成果，第3季合併營收達新台幣77.2億元，季減13.0%，年減3...

三大ODM同步公告10月營收 最強者竟是他

7日多家ODM廠公告10月營收，緯穎（6669）繳出年月雙增的漂亮成績，而緯創（3231）及廣達（2382）則因產品世代...

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

記憶體模組廠創見董事長束崇萬今天表示，這波記憶體缺貨潮是由人工智慧（AI）需求所帶動，缺貨情況是30年來最嚴重。他透露，...

健鼎財報／前三季EPS大賺14.75元、第3季5.62元 同創史上最強

PCB大廠健鼎（3044）7日公布財報，前三季合併財報營收544.2億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。