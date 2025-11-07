三大ODM同步公告10月營收 最強者竟是他

7日多家ODM廠公告10月營收，緯穎（6669）繳出年月雙增的漂亮成績，而緯創（3231）及廣達（2382）則因產品世代轉換，營收較上月微幅衰退，但仍維持年增趨勢，顯示AI需求仍在成長。

廣達公告10月營收1,731.96億元，月減5.9%，年增27.4%，主要是因為GB200逐漸轉換至GB300，客戶開始減少GB200的拉貨量，不過廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令表示，11、12月GB300將會進入主要放量期，隨著更高單價的產品放量，相信營收有望進一步成長。同時楊麒令也強調，AI需求仍在爆發性成長，今年即便擴產了八次，仍是產能一開出就被客戶全部拉走，可見需求之猛烈。

同樣認為AI需求迅猛的還有緯穎董事長洪麗甯，6日在遠見高峰會上，她也表明目前產業正面臨著兩大挑戰，其中之一便是客戶瘋狂搭建data center，因此不斷要求新的產能，代工廠們便只能配合客戶需求，盡可能地擴充產能。而為了能夠更貼近客戶，洪麗甯很早就訂下了全球供應的策略方針，如今也可以看到這是多麼明智的決定。除了全球供應外，洪麗甯認為自動化將會是未來的發展重點之一，雖然需要投入大量資本支出，但其對於降低人力上的影響有很大的幫助，因此公司不遺餘力地在導入自動化設備。

緯穎公告10月營收912.64億元，月增5.7%，年增157.9%，為單月營收歷史次高，法人表示，由於為美系客戶生產的GB200機櫃開始出貨，將有助於抵消ASIC伺服器進入轉換期而導致出貨量下滑的影響。而明年隨著轉換期過去，再加上GB200產品持續放量，法人十分看好明年的成長。

緯創公告10月營收1,850.62億元，月減9%，年增92.2%，創下同期新高。雖然同樣受到產品轉換期影響而使營收月減，但法人仍看好明年GB300放量後所帶來的成長動能，再加上新客戶的貢獻以及子公司緯穎的持續成長，樂觀看待明年的獲利成長表現。