勤誠：AI新專案湧入 明年雙位數成長深具信心

中央社／ 台北7日電

伺服器機殼大廠勤誠昨天公告今年前3季已賺進2個股本，創歷史新高，勤誠執行長陳亞男今天在線上法人說明會中表示，AI動能強勁，包括台、美、中客戶的新專案持續湧入，對於第4季及明年營運皆審慎樂觀看待，對於明年「雙位數」成長深具信心。

陳亞男表示，從各大雲端服務供應商（CSP）陸續揭露的財報及展望來看，AI與雲端動能持續強勁，並延伸至終端多元需求，帶動各類伺服器需求升溫；勤誠今年前3季表現優於預期，10月營收19.9億元，年增率90.5%，第4季剩下2個月，維持營運樂觀看法。

展望2026年，陳亞男表示，從CSP到ODM代工廠，勤誠許多AI新專案持續不斷進來，可望化為明年營運動能，對明年營運雙位數成長深具信心。

陳亞男指出，AI改變資料中心面貌，從伺服器Level轉向Rack（機櫃）Level。勤誠今年切入機櫃新業務，目前有多項開發中專案皆為客製化機櫃，技術難度和製程相對複雜，希望發展機櫃成為勤誠第2大產品線。

在全球布局方面，陳亞男表示，勤誠美國NCT廠設備已經全部進駐，開始在調機、試機，預計今年底前可以開始量產；馬來西亞廠按照計畫，預計明年中啟用。同時勤誠在美國購置新廠房，選址在德州，預計年底前可以敲定。一系列布局有助強化全球營運韌性。

勤誠第3季財報歸屬母公司淨利9.9億元，年增26.4%，季增19.5%，創歷史新高，單季每股大賺8.01元；前3季歸屬母公司淨利24.89億元，年增7成，每股稅後純益20.45元，已賺進2個股本。財報利多激勵勤誠今天股價逆勢攻高，終場上漲15元，收在1010元，收盤股價首度站上千元，成為新千金股。

勤誠 AI

