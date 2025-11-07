健鼎財報／前三季EPS大賺14.75元、第3季5.62元 同創史上最強

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
健鼎董事長王景春。健鼎／提供
PCB大廠健鼎（3044）7日公布財報，前三季合併財報營收544.2億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元，稅前盈餘105.09億元，稅後盈餘77.53億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後盈餘14.75元，第3季單季EPS為5.62元，前三季與第3季皆為史上最強。

以2025年第3季單季而言，健鼎合併財報營收193.89億元，營業毛利51.89億元，毛利率26.76%，營業利益35.94億元，營業利益率18.54%，稅前盈餘39.22億元，稅前淨利率20.23%，稅後盈餘29.54億元，健鼎說明，2025年第3季營收季增加8.3%，QOQ營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，主要係產品組合佳，折舊降低，獲利創新高。

健鼎7日也公布10月份合併營收約為新台幣62.44億元，受到十一長假工作天減少影響，與上月(9月)的69.37億元相比，月減少10%。但與去年同期的56.04億元相比，年成長率11%。累計今年1~10月合併營收為606.66億元，較去年同期的543.63億元年成長率11.6%。

