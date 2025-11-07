創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成
記憶體模組廠創見董事長束崇萬今天表示，這波記憶體缺貨潮是由人工智慧（AI）需求所帶動，缺貨情況是30年來最嚴重。他透露，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商10月罕見未交貨，11月報價大漲5成水準。
創見今天舉行媒體交流會，束崇萬說，三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及美光（Micron）目前集中資源拓展高頻寬記憶體（HBM）市場，造成DDR5及DDR4供不應求。
束崇萬表示，隨著資料中心用硬碟供應吃緊，刺激固態硬碟（SSD）需求增加，造成NAND Flash開始缺貨。10月供應商罕見未交貨，11月報價大漲5成。
束崇萬說，這次記憶體缺口大，缺貨情況是30年來最嚴重。其中，DDR4未來較難有新增產能開出，DDR5較有機會新增產能。
受惠記憶體價格大幅上揚，創見第3季營收攀高至新台幣41.1億元，季增達27.2%；獲利同步攀升，稅後淨利15.1億元，季增259%，每股盈餘3.52元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言