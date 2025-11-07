研華營收／10月60.16億元、年增8.7% 北美、台灣市場動能強勁

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2025年10月份合併營收為60.16億元，月減3.09%、年增8.7%；累計研華今年前十月合併營收達589.77億元，年增20.34%。

十月營收以區域別來看，北美、台灣及新興市場成長動能強勁，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為16%、39%及35%；歐洲、中國大陸及日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則較去年同期衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 與智能服務事業群 (iService) 皆較去年同期呈現雙位數成長，分別年增25%及12%；物聯網自動化事業群 (IAutomation) 則為年增6%；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體為個位數年增，其中嵌入式運算與周邊系統 (EIoT) 及應用電腦事業群 (ACG) 皆較去年同期個位數成長。

累計前十月營收來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，分別年增22%、20%、13%、26%及33%。各事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別成長33%、14%及52%。嵌入式事業群整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群分別年增11%和9%。