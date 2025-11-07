快訊

旋風行程只停1天半！黃仁勳專機抵台 沒空逛夜市也無暇見蔣萬安

18款iPhone再掉價！蘋果舊換新Trade in價格整理 它少1100元、這2款「升值」

恆春特斯拉1家4口墾丁慶生...高速撞飛機車1死7傷 出事前行徑詭異影像曝

貿聯財報／第3季 EPS 13.51元 獲利26.29億、年增109% 前三季超越去年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）7日公布第3季稅後純益達26.29億元，創單季新高，季增29.9%，年增109%，第3季每股稅後純益（EPS）為13.51元，第2季EPS為10.54元，去年同期EPS為7.07元。前三季獲利超越去年全年。

貿聯表示，第3季獲利飆新高，毛利率、營益率雙創歷史紀錄，單季EPS衝上13.51元。受惠於高毛利AI伺服器產品比重持續攀升，第3季毛利率一舉衝上33.25%，刷新歷史新高；營運槓桿效益全速發揮，營業利益率也攻上19.54%，同樣創下新猷。整體營收年增29%，淨利更狂飆109%，獲利翻倍成長！EPS爆衝至13.51元，不僅改寫單季紀錄，更讓前三季累計EPS改寫歷史達32.49元，遠遠超越去年全年25.41元的表現，展現強勁獲利爆發力。

貿聯說，該公司在第3季底成功完成3億美元的第六期海外可轉換公司債（ECB6）募資計畫，確保了充裕的儲備資金，將進一步強化既有的強勁內部現金流，這筆資金將使公司具備更大的營運彈性，得以加速推動關鍵策略性投資，並精準掌握新興的增長契機。

憑藉穩健的財務實力與清晰的策略定位，貿聯說，正於當前的全球AI建置浪潮中迅速推進，並已占據絕佳的有利位置，準備好實現持續增長並鞏固市場領導地位。不僅持續受惠於加速增長的AI相關需求，同時也觀察到旗下更廣泛的工業及資本設備業務，正顯現令人鼓舞的復甦訊號，對未來的增長與市場領導地位深具信心。

至於各部門業績方面，工業部門：整體工業用業務季成長9%，資本設備業務儘管動能有所放緩，仍持續季成長，本季醫療業務成長亮眼，工廠自動化業務在第1季觸底之後，連續2季出現回溫，保持穩定季成長。

資訊數據部門：新客戶加入與GB200、GB300量產加速，HPC業務持續大幅成長，已突破總營收占比4成以上大關，較上一季成長31%。

車用部門：車用業務確定已觸底，儘管反彈不大，仍已連續2季季成長，較上一季成長3%。電器部門：延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響，本季銷售季減6%。

EPS 貿聯

延伸閱讀

AI鏈吸金 帶旺投資商品

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

雙鴻第3季 EPS 10.66元

相關新聞

創見：記憶體缺貨30年來最嚴重 11月Flash漲價5成

記憶體模組廠創見董事長束崇萬今天表示，這波記憶體缺貨潮是由人工智慧（AI）需求所帶動，缺貨情況是30年來最嚴重。他透露，...

健鼎財報／前三季EPS大賺14.75元、第3季5.62元 同創史上最強

PCB大廠健鼎（3044）7日公布財報，前三季合併財報營收544.2億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元...

世界營收／10月39.09億元、月減23.5% 優於去年同期

世界先進（5347）7日公布內部自行結算之2025年10月份合併營收約為新台幣39.09億元，月減少23.5%，但較20...

研華營收／10月60.16億元、年增8.7% 北美、台灣市場動能強勁

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2025年10月份合併營收為60.16億元，月減3.09%、年增8.7%；累計研華今...

貿聯財報／第3季 EPS 13.51元 獲利26.29億、年增109% 前三季超越去年

貿聯-KY（3665）7日公布第3季稅後純益達26.29億元，創單季新高，季增29.9%，年增109%，第3季每股稅後純...

錼創財報／第3季轉盈 每股純益0.67元

錼創科技-KY創（6854）6日公告第3季財報，單季營運不僅成功轉盈，歸屬於母公司業主淨利7131.2萬元，較第2季淨損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。