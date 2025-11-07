貿聯財報／第3季 EPS 13.51元 獲利26.29億、年增109% 前三季超越去年

貿聯-KY（3665）7日公布第3季稅後純益達26.29億元，創單季新高，季增29.9%，年增109%，第3季每股稅後純益（EPS）為13.51元，第2季EPS為10.54元，去年同期EPS為7.07元。前三季獲利超越去年全年。

貿聯表示，第3季獲利飆新高，毛利率、營益率雙創歷史紀錄，單季EPS衝上13.51元。受惠於高毛利AI伺服器產品比重持續攀升，第3季毛利率一舉衝上33.25%，刷新歷史新高；營運槓桿效益全速發揮，營業利益率也攻上19.54%，同樣創下新猷。整體營收年增29%，淨利更狂飆109%，獲利翻倍成長！EPS爆衝至13.51元，不僅改寫單季紀錄，更讓前三季累計EPS改寫歷史達32.49元，遠遠超越去年全年25.41元的表現，展現強勁獲利爆發力。

貿聯說，該公司在第3季底成功完成3億美元的第六期海外可轉換公司債（ECB6）募資計畫，確保了充裕的儲備資金，將進一步強化既有的強勁內部現金流，這筆資金將使公司具備更大的營運彈性，得以加速推動關鍵策略性投資，並精準掌握新興的增長契機。

憑藉穩健的財務實力與清晰的策略定位，貿聯說，正於當前的全球AI建置浪潮中迅速推進，並已占據絕佳的有利位置，準備好實現持續增長並鞏固市場領導地位。不僅持續受惠於加速增長的AI相關需求，同時也觀察到旗下更廣泛的工業及資本設備業務，正顯現令人鼓舞的復甦訊號，對未來的增長與市場領導地位深具信心。

至於各部門業績方面，工業部門：整體工業用業務季成長9%，資本設備業務儘管動能有所放緩，仍持續季成長，本季醫療業務成長亮眼，工廠自動化業務在第1季觸底之後，連續2季出現回溫，保持穩定季成長。

資訊數據部門：新客戶加入與GB200、GB300量產加速，HPC業務持續大幅成長，已突破總營收占比4成以上大關，較上一季成長31%。

車用部門：車用業務確定已觸底，儘管反彈不大，仍已連續2季季成長，較上一季成長3%。電器部門：延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響，本季銷售季減6%。