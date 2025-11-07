錼創財報／第3季轉盈 每股純益0.67元

錼創科技-KY創（6854）6日公告第3季財報，單季營運不僅成功轉盈，歸屬於母公司業主淨利7131.2萬元，較第2季淨損4.22億元大幅收斂並成功轉盈，並較去年同期淨損5933.2萬元轉盈，每股純益0.67元，亮眼成績顯示公司已擺脫第2季營運低谷。

錼創前三季歸屬於母公司業主淨損3.5億元，每股淨損3.06元，較去年同期淨損5754.2萬元虧損幅度較大。不過，受惠於產品組合優化與高階技術服務挹注，第3季毛利率43.49%，較第2季的15.97%大幅躍升，並超越去年同期的36.17%，寫下公司掛牌以來的新高。

錼創第3季營收3.59億元，季增75.85%，年減31.54%。在獲利結構改善下，單季營業利益虧損大幅收斂至501.4萬元，優於第2季營業虧損1.55億元。公司表示，儘管第2季因進行增資產生匯率評價損失，以及客戶集中度高、產能閒置導致毛利率不佳，但已即時調整策略，加速分散CoC客戶，並隨著第3季與第4季產能稼動率回升，帶動毛利率修正回溫，使營運壓力顯著減輕。

展望後市，錼創隨著第4季CoC出貨量因韓系客戶改版、穿戴與車用需求增溫而持續向上，法人預期第4季營收可望倍數季增。公司樂觀看待2026年營運將持續受惠於CoC（Chip on Carrier）出貨成長，特別是TV、穿戴裝置與車用三大應用將同步貢獻營收。

此外，在海外布局方面，錼創規劃於2026年第3季後半段開始建置中國崑山代工廠，以「In China for China」模式服務當地面板廠；在高階技術研發上，則持續推動單片全彩微型顯示器的開發，鎖定美系高階AR眼鏡應用，預期將是下一階段營收的顯著貢獻來源。