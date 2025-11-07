南電逆勢撐盤 兩利多吸引本土法人、外資齊點讚

南電（8046）6日公布第3季財報表現亮眼，並引來本土、外資法人點讚，7日股價逆勢撐盤，法人指出，南電受惠800G switch需求持續強勁及新ASIC專案貢獻，促使稼動率成長，且ABF/BT載板價格結構好轉，皆有望後續毛利率、營益率持續擴大。

南電受惠新增產能和switch載板訂單持續走強，帶動ABF稼動率可望小幅季增，且由於記憶體訂單依舊熱絡以及原料短缺導致價格上漲，BT營收同樣有望季增。然而基於傳統淡季因素，預估第4季PCB稼動率較上季下滑。隨著ABF和BT載板稼動率上升和價格上漲，預估南電第4季毛利率將小幅上升至10.2%，營業利益率6.3%，每股純益（EPS）為1.14元，年增308%。

高盛於最新報告中表示，對2026年的ABF/BT載板前景保持樂觀，主要是考量到T-glass供應受限，受IC設計需求推動，ABF載板價格有望提高50%以上，此外，考量到AI ASIC的推出時程可能影響整體的CSPAI策略，將是另一個推動ABF載板的因素。

另外，也開始看到E-glass的交期正在拉長，這顯示不僅是高階ABF載板，連中低階業務的定價也將更為有利。展望2027年，根據估計，市場將開始面臨ABF載板產能限制，使2027年整體的ABF載板價格前景更加有利，應緩解投資者對ABF載板價格上升趨勢的擔憂。