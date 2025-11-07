快訊

鳳凰已達輕颱上限今將轉中颱！直接侵襲台灣機率高 這2天影響最劇烈

黃仁勳下午來台！首站參訪台積電台南三奈米廠 明與張忠謀同台運動會

31億珠寶被偷…曝羅浮宮保全密碼「簡單到不行」監控系統爛到爆

聽新聞
0:00 / 0:00

創見財報／第三季稅後淨利 15.1 億、季增259% EPS 3.52 元

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
創見董事長束崇萬。圖／本報資料照片
創見董事長束崇萬。圖／本報資料照片

創見資訊（2451）董事會通過 2025 年第三季合併財務報表，第三季合併營收 41.1 億元，相較上季增加27.2%。稅後淨利 15.1 億元，相較上季增加 259%，每股盈餘為 3.52 元。

回顧今年第三季，隨著主要晶圓廠將產能集中於高階產品如 DDR5 與 HBM，以支應人工智慧伺服器與高效能運算需求，傳統規格 DDR4 供應吃緊，惟多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以 DDR4 為主流配置，推升其價格大幅上揚趨勢，帶動創見整體營收持續增長，本季營收 41.1 億元，創近年新高，較上季成長 27.2%，營業利益亦穩健提升，表現亮眼。

展望第四季，在供應端持續縮減、需求端轉移緩慢的雙重影響下，記憶體市場預期仍持續上漲，創見將因應市況，彈性調整庫存配置確保供貨穩定，同時優化產線效率及成本控管。除既有 DDR4/DDR5 工控產品穩定出貨，亦積極導入各類型企業級產品線，協助客戶導入高效能應用，聚焦高附加價值記憶體模組與儲存方案的發展。此外，創見將持續強化全球品牌影響力與客戶服務深度，結合精準行銷策略，追求整體營收之成長及穩健毛利之表現。

創見 營收

延伸閱讀

AI鏈吸金 帶旺投資商品

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

雙鴻第3季 EPS 10.66元

相關新聞

創見財報／第三季稅後淨利 15.1 億、季增259% EPS 3.52 元

創見資訊（2451）董事會通過 2025 年第三季合併財務報表，第三季合併營收 41.1 億元，相較上季增加27.2%。...

勤誠第3季 EPS 8.01元 寫新紀錄

AI伺服器股王勤誠（8210）昨（6）日公告第3季財報，AI機殼出貨暢旺，第3季稅後純益9.93億元，季增19.9%、年...

中華電2025年前三季獲利超標

中華電信（2412）昨（6）日舉行線上法說，前三季營收、獲利超越財測高標，核心業務穩定成長，企業資通訊表現亮眼。法人關注...

遠傳「四條龍」齊發 推升營運

遠傳電信（4904）昨（6）日舉行線上法說，遠傳總經理井琪強調，行動業務、數位服務動能強勁，推動營收穩健成長，企業資通訊...

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

網通大廠智邦（2345）昨（6）日董事會通過第3季財報，每股純益14元，創歷史新高，略高於法人預期，前三季每股大賺32....

啟碁2026年營收看增兩位數

網通大廠啟碁（6285）昨（6）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，以目前訂單能見度觀察，2026年營收可望二位數成長，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。