景碩營收／10月36億元、月增0.4% 創36個月新高

載板廠商景碩（3189）6日公布 10 月合併營收 36.01 億元，創 36 個月新高，月成長 0.4%，與去年同期相比為年增 39.7%；累計其今年前十月營收為 321.4 億元，較去年同期增加 28.2%。

人工智慧（AI）新應用正帶動印刷電路板（PCB）產業升級，載板廠商景碩2026年看旺，除了能見度拉長，也持續受惠產業升級趨勢。景碩近年轉型耕耘高階載板，已淡出傳統PCB生產，近年擴產皆為高階載板產能生產且集中台灣，公司指出，受惠應用成長，2026年看來可望優於2025年，不過變數是匯率。

近期外界討論CoWoP技術發展是否取代載板，景碩也直言，和玻璃基板一樣，皆僅是產業技術藍圖選項之一，預期很久以後才有可能或局部發生，未來五年持續觀察先進封裝結構與AI平台需求即可。