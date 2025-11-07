統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長
統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前三季稅後純益為166.6億元，年減4.9%，EPS為2.93元。
統一表示，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。
統一企業重要轉投資統一中控前三季獲利表現亮眼，稅後純益達人民幣20.1億元，年增23.1%，創下同期新高。統一中控表示，營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。
統一超前三季稅後純益為89億元，年減4.1%，主要因本業營運獲利穩定成長，業外受海外持續投資與美元利率降息影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言