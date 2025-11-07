統一第3季每股純益1.06元 本業穩健成長

統一（1216）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為59.9億元、年減1%，每股純益（EPS）為1.06元；累計前三季稅後純益為166.6億元，年減4.9%，EPS為2.93元。

統一表示，台灣統一本業持續秉持聚焦經營及穩定增長，獲利衰減主要受到咖啡豆成本飆漲及電商事業處於整頓狀態因素。

統一企業重要轉投資統一中控前三季獲利表現亮眼，稅後純益達人民幣20.1億元，年增23.1%，創下同期新高。統一中控表示，營收穩定成長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一超前三季稅後純益為89億元，年減4.1%，主要因本業營運獲利穩定成長，業外受海外持續投資與美元利率降息影響。