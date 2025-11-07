鈺齊10月營收 年月雙增

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋大廠鈺齊-KY（9802）及鞋材大廠百和、百和興業，昨（6）日同步公布10月營運實績，鈺齊10月營收呈年月雙增走勢，表現相對亮眼，鞋材廠百和與百和興業則呈年減。

鈺齊10月合併營收14.18億元，月增52.7%、年增10.8%，呈年月雙增走勢，代表傳統旺季開始；累計前十月合併營收141.38億元、年增22.9%，顯示市場已迎來復甦曙光，營收年增趨勢不變。

關於上半年股利政策，鈺齊董事會同時決議，每股將配發2元現金股利。鈺齊上半年合併營收89億元，稅後純益5.52億元，以每股稅後純益2.76元計算，上半年配息率達72.5% ，股利配發率維持歷年穩健政策。

為儘快讓全體股東共享經營成果，也為實質彰顯集團財務結構健全性及對金流運籌的管控力，鈺齊自2020年度以來，持續維持半年配發股利政策。

鈺齊日前自結、昨日公告前三季財報，合併營業毛利為23.37億元、年增23.4%，毛利率18.38%，較去年同期18.52%略減0.14個百分點，稅後純益8.53億元、年增7.7%，每股純益4.26元。

鈺齊表示，每年9、10月為季節交替之際，現在開始出2026年上架的春夏鞋款，將逐步進入出貨高峰；另外，美國關稅大致底定，品牌客戶下單也趨於正常，加上明年世足賽即將登場，帶動運動氛圍升溫，目前訂單能見度已看到明年第1季中。

另外，印尼及越南新廠第已於3季按計畫量產試做，第4季逐步增溫，預計明年上半年開始放量，為明年營運挹注新成長動能。

百和10月合併營收12.46億元，月減11.5%、年減5.1%；累計前十月合併營收132.54億元、年增2.7%。百和興業10月合併營收5.74億元，月減18.3%、年增1.3%；累計前十月合併營收63.17億元、年增8.8%。

百和集團配合品牌客戶及各大鞋廠、成衣廠新南向布局，持續在越南及印尼擴增產能，其中，百和印尼第四期新廠已於去年底完工，約可增加25%產能；彰化和美總部染整廠預計今年底完工，約可增加50%產能。

