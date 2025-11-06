可成2026新事業拚30%營收！買庫藏股270億元登第一 洪水樹：不設底限

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導

可成（2474）轉型展現成效，2025年非PC業務包括AI伺服器機構件、醫療、半導體設備零件及航太無人機業務貢獻2026年將挑戰30%。董事長洪水樹表示，今年是逆風而行的一年，但看到AI帶來正向影響，2026年樂觀期待回到成長的一年，對於庫藏股減資目標多少？他透露沒有設定底線，亦即適當時機會繼續買。

可成轉型6年來持續買回庫藏股，目前累計7次執行共花270.3億元，創下上市公司手筆第一大，買回用於減資，使股本瘦身19%，目前股本62.36億元，法人關心可成目標股本縮多小？對此可成董事長洪水樹表示目前沒有設底線。

他解釋，每次執行庫藏股都有相同邏輯，就是若股價相對大盤表現弱勢，且股價僅在淨現金部位上一點點，是故若未來回到客觀時機，就會執行庫藏股，拿現金買庫藏股從投資角度或維護股東權益來說都是好的，配息也會維持相同股利政策。

可成轉型則採自行研發與財務策略投資並行策略，目前布局醫療、半導體設備零組件、航太無人機業務已有斬獲，洪水樹表示，除內部投資研發，追求業績有機成長，也透過跨入醫療、半導體及航太等領域，更瞭解投資標的價值，2025年除太醫（4126）的營收合併認列（約12~13%），加上AI伺服器機構件，以及上述3領域業績貢獻，合計非PC營收今年來到20%，2026年有機會達30%。

洪水樹表示，AI帶來的商機是非常正面的，除使醫療領域設備更新速度被推動，一些產品也加速改朝換代，AI伺服器近幾個月也跟客戶啟動合作，但因有簽署保密協議，不能透露，若順利切入，2026年將有更多斬獲，在PC端也有切入高效能運算類型產品。

洪水樹表示，今年是逆風而行的一年，上半年客戶因關稅急集中拉貨，下半年晶片短缺，新品延後，消費端因全球景氣形成一些壓力，但也帶來商業機會，故預估2026年會算是可成終於回到成長的一年，但成長幅度多大，目前不清楚，但幾個月後會有更明朗配置。

新業務方面，洪水樹透露雖醫療現在成長看似最快，但明年或許無人機業務值得期待。

洪水樹 可成

